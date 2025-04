Lesão de Calleri abre brecha para Ryan Francisco, enfim, conquistar espaço no São Paulo

Com a lesão de Calleri, sofrida na última quarta-feira, durante o duelo contra o Botafogo, o jovem atacante Ryan Francisco pode, enfim, conquistar seu espaço no elenco do São Paulo. No profissional desde a primeira rodada do Paulistão, o garoto foi titular somente contra o Botafogo-SP. Deste então, apesar de ter sido relacionado para outros 17 jogos, não saiu do banco em 12 deles.

Em sua segunda partida como profissional, contra a Portuguesa, Ryan foi o responsável por garantir a vitória do São Paulo por 2 a 1, pela quinta rodada do Estadual. Apesar de sair do banco aos 37 minutos do segundo tempo, o jovem anotou o seu primeiro e único gol até aqui no profissional, já nos acréscimos, e desempatou a partida.

No entanto, a atuação parece não ter convencido a comissão técnica, já que no jogo seguinte, contra o Santos, seguiu com pouca minutagem. Luis Zubeldía colocou o atleta apenas aos 44 minutos da etapa final. Pelo Paulistão, Ryan entrou somente mais uma vez, diante a Inter de Limeira. Desta vez, substituiu Alisson, aos 23 minutos do segundo tempo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Na atual edição do Brasileirão, Zubeldía segue optando por colocar o garoto nos minutos finais, ou então mantê-lo no banco de reservas. Contra o Sport, na primeira rodada, entrou aos 54 minutos do segundo tempo, enquanto diante do Cruzeiro, recebeu a chance aos 32 minutos da etapa final.

Com a ausência de Calleri, Ryan, artilheiro e campeão da Copinha deste ano com o São Paulo, terá que lutar com André Silva. O camisa 17, maior goleador do Tricolor até aqui na temporada, com seis tentos anotados, é o favorito para ganhar a vaga de titular no clássico contra o Santos, pela quinta rodada do Brasileirão. Ryan, por sua vez, deve ficar agora como segunda opção de Zubeldía.

A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbis.