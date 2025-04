Lesão de Neymar abre espaço para Rollheiser se firmar no ataque do Santos

Com a lesão de Neymar, sofrida na última quarta-feira, durante o confronto contra o Atlético-MG, o atacante Rollheiser pode ser firmar no ataque do Santos. Contratado em fevereiro deste ano, o argentino ainda não desencantou com a camisa do Peixe.

Desde sua estreia na equipe santista, Rollheiser soma seis jogos e não conseguiu ir às redes. Ele foi titular em três partidas (Vasco, Bahia e Fluminense), justamente os confrontos em que Neymar não pode atuar por conta de um edema na coxa esquerda.

Com o camisa 10 fora dos gramados, a tendência é que Rollheiser volte a titularidade no ataque do Santos. Vale destacar que o atleta está em busca de retornar a sua melhor forma física.

Rollheiser ainda tenta encerrar um jejum de seis meses sem balançar as redes. O último gol do atacante foi anotado no dia 28 de setembro do ano passado, quando ainda defendia o Benfica, de Portugal. Ele marcou o quinto tento da vitória de seu time sobre o Gil Vicente, por 5 a 1, pelo Campeonato Português.

O Santos volta aos gramados neste domingo, contra o São Paulo, válida pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis.