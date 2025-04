Corinthians x Sport: veja prováveis escalações e informações da partida pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Corinthians e Sport se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do torneio nacional.

Os dois times estão longe de ter tido o início dos sonhos na Série A. Mandante do duelo, o Corinthians ocupa a 14ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados. Do outro lado, o Sport amarga a lanterna, com um ponto, e ainda não venceu na competição.

O Corinthians, inclusive, chega para o embate sob o comando do técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo interinamente após a demissão do treinador Ramón Díaz, na última quinta-feira. O argentino não resistiu aos maus resultados e foi desligado do clube.

O Timão vem de duas derrotas consecutivas para Palmeiras e Fluminense no Brasileirão. Desde a final do Paulistão, a equipe venceu apenas um dos últimos seis jogos entre todas as competições. Agora, o time corintiano vai em busca da recuperação diante do Sport.

Manda avisar que amanhã é dia de Timão com a Fiel Torcida presente! ?? PRA CIMA!!! ?? ? Evander Portilho / Corinthians#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/E4XQ1ttuSF ? Corinthians (@Corinthians) April 18, 2025

Para o confronto, o Corinthians terá três desfalques certos. Matheuzinho e José Martínez cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Talles Magno está com pneumonia e não jogará. Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Hugo Souza (lesão muscular na coxa direita) devem seguir fora. Por fim, Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.

Do outro lado, o Sport ainda está em busca do seu primeiro triunfo no Brasileirão. O clube pernambucano chega para o confronto vindo de três derrotas consecutivas para Palmeiras (em casa), Vasco (fora) e Red Bull Bragantino (também em casa).

O técnico Pepa também terá desfalques. O treinador não poderá contar com Matheus Alexandre, que está suspenso após receber o terceiro amarelo na última rodada. Também devem ser ausências os lesionados Dalbert e Igor Cariús. Já Pablo, Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência, Thyere e Antônio Carlos são dúvidas.

Anderson Daronco (RS) será o responsável por apitar a partida, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS). O VAR ficará a cargo de Rafael Traci (SC).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SPORT

Data: 19 de abril de 2025, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)



VAR: Rafael Traci (SC)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.



Técnico: Orlando Ribeiro (interino)

SPORT: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, João Silva e Chico; Du Queiroz e Rivera (Sérgio Oliveira); Lucas Lima, Fabrício Domínguez e Barletta; Lenny Lobato (Gonçalo Paciência).



Técnico: Pepa