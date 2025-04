Interino projeta duelo contra o Sport e quer Corinthians ofensivo: "Vamos pressionar"

Neste fim de semana, o Corinthians já tem mais um compromisso importante. O Timão recebe o Sport às 16h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramón Díaz foi demitido pela diretoria do Corinthians na última quinta-feira. Com isso, quem comandou o último treino da equipe foi Orlando Ribeiro, treinador do sub-20. O técnico assume o time interinamente e estará à beira do gramado neste sábado.

Orlando Ribeiro tem a missão de fazer o Timão voltar a vencer no Brasileiro após duas derrotas consecutivas. O interino projetou o embate contra o Sport e quer que a equipe pressione o adversário ao longo dos 90 minutos, principalmente por jogar em casa.

"O Sport é uma equipe que pressiona a nossa construção. Eu acredito que vão fazer isso. Eles fizeram isso em todos os jogos. Temos que sair com muita qualidade e chegar ao ataque com mais rapidez", avaliou o treinador em entrevista ao site oficial do clube.

"Estamos jogando em casa, o torcedor não permite que a gente não pressione o adversário. É isso que vamos fazer. Vamos pressionar, mas com equilíbrio", concluiu Orlando.

Essa não será a primeira vez que Orlando Ribeiro comandará um time profissional - o treinador já teve tal experiência quando ainda trabalhava no Santos, em 2022. À época, o técnico treinou o rival da Baixada Santista nas últimas 12 rodadas do Brasileirão.

O Corinthians venceu somente um dos últimos seis jogos desde a final do Paulistão e vai em busca da recuperação contra o Sport. O Alvinegro paulista figura na 14ª colocação da Série A, com apenas quatro pontos. Assim, o time tenta voltar ao caminho das vitórias para dar uma resposta à Fiel Torcida.