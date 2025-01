Garro estava com ex-companheiro de time em acidente; saiba quem é

O acidente automobilístico envolvendo Rodrigo Garro, do Corinthians, e que terminou com a morte do motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, na Argentina, tem mais um personagem: o atacante Facundo Castelli, do Emelec-EQU.

Quem é Facundo Castelli?

Facundo Castelli estava com Garro no carro que era dirigido pelo jogador do Corinthians. Assim como o meio-campista, ele não sofreu ferimentos e não se manifestou publicamente sobre o caso.

Castelli é amigo de longa data de Garro. Os dois atuaram juntos no Instituto, de Córdoba (ARG), entre 2018 e 2021.

O atacante tem 29 anos e fez boa parte da sua carreira no futebol argentino. Ele defendeu Instituto, Sarmiento, Deportivo Maipú, Estudiantes de Buenos Aires e Central Córdoba até se mudar para o Equador.

Castelli teve uma passagem pelo Delfín e agora atua no Emelec. O atacante perdeu muitos jogos recentemente por ter rompido o ligamento cruzado anterior de um dos joelhos.

Acidente termina em morte

Garro dirigia um carro quando bateu em uma moto na madrugada deste sábado (4), em General Pico, na província de La Pampa, na Argentina, onde passa férias. O meio-campista não sofreu ferimentos, mas o acidente vitimou um motociclista de 30 anos.

O jogador do Corinthians ficou algumas horas detido, prestou depoimento, mas foi liberado. O episódio foi relatado, em um primeiro momento, como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O jogador, que completa 27 anos justamente neste sábado, realizou teste para detectar presença de álcool no sangue, que teve resultado positivo. De acordo com o fiscal Francisco Cuenca — em entrevista ao En Boca de Todos HD, da Argentina — o nível de álcool detectado foi baixo, aproximadamente 0,5 grama.

Garro será denunciado por homicídio culposo agravado em um primeiro momento. O processo deve andar nas próximas horas.

À CNN Brasil, Armando Agüero, procurador-geral da província de La Pampa, afirmou que o veículo de Garro foi apreendido e que ele foi solto por não apresentar intenção de fugir, ser morador do local e por manter contato com as autoridades. Ele também revelou que o motociclista morto estava sem capacete, tinha moto com faróis irregulares e portava cocaína, apesar de testes não mostrarem a substância no organismo.

O Corinthians já entrou em contato com advogados e familiares do jogador. O clube prestou solidariedade à vítima.

Veja a nota do Corinthians

Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso.

O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares.