Fluminense bate Inter de Limeira com pênaltis e falha bizarra na Copinha

O Fluminense aproveitou os pênaltis ao seu favor e venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 nesta sexta-feira (2), no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela primeira rodada da Copinha.

João Lourenço marcou os dois gols do Fluminense no jogo. O camisa 7 levou a melhor e deslocou o goleiro Matheus Vieira em ambas as cobranças.

O jogo ficou marcado também por falha bizarra do goleiro Kevyn. O arqueiro do Fluminense marcou um gol contra ao tentar cortar um cruzamento.

O Fluminense assumiu a segunda colocação do grupo 10 da Copinha, com três pontos. A Inter de Limeira fechou a primeira rodada zerada e na terceira colocação.

As equipes voltam a campo na próxima segunda-feira (6). O Fluminense encara o Coimbra, às 18h30 (de Brasília), e a Inter de Limeira enfrenta o Linense, às 16h15. Os dois jogos serão válidos pela 2ª rodada da Copinha e disputados no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

Como foi o jogo

O Fluminense saiu na frente logo aos cinco minutos. Kelwin aproveitou erro da zaga da Inter e foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, João Lourenço deslocou o goleiro Matheus Vieira e abriu o placar.

Tudo parecia controlado até erro bizarro do goleiro Kevyn. Aos 30 do primeiro tempo, Wendell, da Inter de Limeira, avançou pela direita e cruzou na área. O arqueiro do Fluminense tentou segurar a bola, mas acabou caindo com ela dentro do gol.

Gol da Inter com frango do Kevyn



Copinha - 1° Rodada

??35' - 1° Tempo

??Fluminense 1x1 Inter De Limeira pic.twitter.com/k3r2Nn8VTW -- Central do Flu (@FluCentraI) January 3, 2025

O Fluminense pressionou no segundo tempo e venceu com novo pênalti. Fidelis foi derrubado dentro da área, e o pênalti foi marcado. João Lourenço foi para a bola e, de novo, deslocou o goleiro adversário para garantir a vitória do time carioca em Lins.