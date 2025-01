Entenda por que 2025 pode ser o ano de Igor Coronado no Corinthians

O meia Igor Coronado foi contratado em fevereiro de 2024 pelo Corinthians sob forte expectativa, mas não correspondeu como o esperado em um primeiro momento. Apesar de brilhos esporádicos, o atleta não conseguiu se firmar de fato como titular, passando por problemas físicos e oscilações ao longo da última temporada. A expectativa de integrantes do clube, no entanto, é que o ano de 2025 do jogador será diferente.

A Gazeta Esportiva separou alguns tópicos que são levados em consideração para essa projeção.

Adaptação e pré-temporada

Nascido em Londrina, Coronado fez praticamente toda sua carreira fora do país. O Corinthians já esperava que o atleta sofresse nos primeiros meses em relação à adaptação e, para piorar, Igor teve uma lesão na coxa logo em sua estreia, seguida de dengue.

A expectativa é que, para 2025, Coronado esteja adaptado ao futebol brasileiro, ainda mais com uma pré-temporada para se preparar e atingir o nível esperado.

Calendário cheio

O Corinthians, assim como tantos outros clubes brasileiros, não terá descanso em 2025. A equipe tem como garantidas as disputas de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Assim, pensando na recuperação dos jogadores, é possível que a comissão técnica, chefiada por Ramón Díaz, faça mais trocas no time, dando oportunidades a diversos atletas. O treinador fez essas alterações em determinado momento na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana da última temporada, o que favoreceu Igor.

Confiança do grupo

Coronado possui respaldo e confiança do elenco. O atleta de 32 anos é elogiado no dia a dia, nos treinamentos, e sua reserva é vista como natural tendo em vista o momento de Rodrigo Garro e o esquema escolhido pela comissão. Tecnicamente, o jogador não sofre qualquer tipo de contestação.

"O Coronado é muito craque. Você não está entendendo o que ele faz no treino, mano. Absurdo", comentou o goleiro Hugo Souza em entrevista ao Podpah.

Foco no Corinthians

Apesar das poucas oportunidades nesta reta final de temporada, Coronado está focado no Corinthians e quer ajudar a equipe em 2025. O jogador tem contrato válido até final de 2026 e, neste momento, não pensa em deixar o clube.

Versatilidade

Por mais que Coronado seja considerado um armador de último passe e finalização, o atleta pode atuar em diferentes faixas do campo. O camisa 77 pode cair pelos dois lados e até em faixa mais recuada, ajudando na armação desde trás.

A capacidade de Coronado desempenhar diferentes funções é vista como um trunfo para o atleta performar melhor em 2025. A comissão técnica já deixou claro que não pretende se apegar a apenas um esquema e pode promover mudanças de acordo com os adversários.