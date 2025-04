Tite anuncia pausa na carreira por questões de saúde e diz não ao Corinthians

Especulado nos últimos dias para um retorno ao Corinthians, o técnico Tite anunciou uma pausa em sua carreira, alegando motivos de saúde pessoal. Em um comunicado divulgado por Matheus Bachi, auxiliar e filho do treinador, o comandante conversou com a família e decidiu "respeitar os sinais que seu corpo estava emitindo".

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", anunciou Tite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Bachi ? (@matheusbachi)

Como havia se tornado público nos últimos dias, Tite foi procurado pelo Corinthians para um possível volta do treinador. Entretando, com a pausa na carreira, o técnico não retornará ao Parque São Jorge por agora.

"Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos", complementou Tite.

O Corinthians queria o retorno de um dos maiores técnicos de sua história. Pelo Timão, Tite teve três passagens, conquistando dois Campeonato Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013).

Veja a nota completa do técnico Tite:

"O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental e física.

Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte.

Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.

Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos.

Adenor Leonardo Bachi (Tite)"