Rogério Ceni admite dificuldades do Bahia no ataque e avalia desempenho diante do Ceará: "Razoável"

Na noite desta segunda-feira, o Bahia venceu o Ceará por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Depois do jogo, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho do Tricolor e destacou a dificuldade da equipe para marcar.

"Razoável. Conseguimos chegar no último terço, mas com muita dificuldade para fazer gols. Acho que competimos, tivemos controle de jogo, mas temos sofrido muito para fazer gols e para criar oportunidades. Faltou presença dentro da área, nós não temos tantos jogadores com essa característica. O gol foi no último minuto, mas olha essa rodada, nenhum jogo teve mais de um gol de diferença", disse Rogério Ceni em entrevista coletiva.

O gol da vitória do Bahia foi marcado no último lance do jogo. Após revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti de Pedro Henrique em Tiago. Everton Ribeiro foi o responsável pela batida e garantiu os três pontos.

Assim, o Bahia conquistou sua primeira vitória na competição e subiu para a 13ª posição, com seis pontos conquistados.

"Eu entendo quando o torcedor não vê os dez que mais atuam em campo. A gente segue alguns indícios que os atletas dão. Quando tem algumas lesões, a tendência é ter mais se você continuar repetindo. A gente contratou para formar um elenco, não trouxemos ninguém bombástico, mas são todos muito bons. Chegaram para jogar e precisam de chances. A gente joga a cada menos de 70 horas e precisamos distribuir, se não, não vamos sobreviver. Rodamos o time e conseguimos vencer. Vamos seguir nessa toada para tentar sobreviver a essa sequência muito pesada de jogos", explicou Ceni.

Por fim, o treinador ainda falou sobre as vaias da torcida no intervalo do jogo. Nos últimos sete jogos, o Bahia tem quatro empates, uma derrota e duas vitórias.

"O torcedor é emotivo, apaixonado e vive o momento. Eu queria viver uma má fase com 26 jogos e duas derrotas no ano. Gostaria de estar sempre na Libertadores e de ganhar o estadual. O torcedor é apaixonado e temos que entender, é o direito dele que paga o ingresso, lota o estádio e vem aqui. Zero a zero aqui acontece isso. O torcedor se manifesta negativamente. Temos que procurar evoluir e entregar mais, para que o torcedor fique satisfeito no final, como foi hoje", comentou.

O Bahia volta a campo nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Atlético Nacional-COL, pela terceira rodada da Copa Libertadores, na Arena Fonte Nova. O Tricolor de Aço é o vice-líder do grupo F, com quatro pontos.