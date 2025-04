Tite e Corinthians namoram pela segunda vez e não reatam casamento

O retorno do técnico Tite ao Corinthians não foi concretizado pela segunda vez nos últimos anos.

O que aconteceu

Tite era esperado para assinar com o Alvinegro paulista hoje, mas surpreendeu ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O treinador de 63 anos justificou que tomou a decisão para cuidar de sua saúde mental e física, sem dar mais detalhes.

É o segundo namoro frustrado entre as partes desde que o técnico deixou o comando da seleção brasileira, após a Copa do Mundo de 2022. Ele ocupou o cargo com o escrete canarinho por seis anos, tendo saído do clube do Parque São Jorge após receber convite da CBF em 2016.

O primeiro foi quando Tite voltou atrás em uma declaração e assinou com o Flamengo, apesar de uma investida alvinegra, em 2023. O treinador havia dito que não aceitaria assumir times brasileiros naquele ano, mas decidiu aceitar a proposta rubro-negra. Diante das conversas com o Fla, o Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo para tentar furar o negócio, mas ouviu na época que o acordo já estava selado.

O técnico de 63 anos é ídolo corintiano e comandou o time em três passagens. A mais vitoriosa foi a segunda, entre 2010 e 2013, que rendeu ao clube o título inédito da Libertadores e o do Mundial, ambos em 2012. Multicampeão, também conquistou o Brasileirão duas vezes (2011 e 2015), a Recopa Sul-Americana (2013) e o Paulistão (2013).

Pausa na carreira

Tite não deu um prazo ou previsão para voltar à ativa. O anúncio da pausa foi feito pelo filho, Matheus Bachi.

O técnico disse que a decisão de interromper as negociações com o Alvinegro paulista foi difícil, mas necessária. Ele estava livre no mercado desde sua saída do Flamengo, no final de agosto no ano passado.

Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.

Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos.

Tite, em nota

Após o anúncio do técnico, o Corinthians se manifestou e afirmou que o acordo estava para ser assinado hoje. O clube do Parque São Jorge informou o encerramento das negociações devido à decisão pessoal e desejou uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo.