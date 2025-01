São Paulo divulga informações da fase de grupos da Copinha; confira

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, começa nesta quinta-feira. O São Paulo, tetracampeão (1993, 2000, 2010 e 2019), estreia neste sábado e divulgou informações sobre a fase de grupos da competição. O Tricolor paulista ficará em Jaú, no interior paulista.

A primeira partida do São Paulo, que está no Grupo 11 da competição, acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), diante do Serra Branca (PB), no Estádio Zezinho Magalhães. A partida conta com transmissão do SporTV.

?? Anota aí as informações dos primeiros jogos do Tricolor na Copinha! As partidas serão no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú-SP. ?? São Paulo x Serra Branca (PB)

?? 04/01/25 (sábado), às 19h

? Sportv ?? Picos (PI) x São Paulo

?? 07/01/25 (terça-feira), às 19h

? CazéTV ?? XV... pic.twitter.com/4pSP9o3Uew ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 2, 2025

Na próxima terça-feira (7), o São Paulo disputa a segunda rodada. A bola rola no mesmo estádio, às 19h, contra o Picos (PI), com a CazéTV fazendo a transmissão. Para fechar a fase de grupos, o Tricolor paulista pega o XV de Jaú, adversário local, também, no Estádio Zezinho Magalhães, na próxima sexta-feira (10), às 21h30, com transmissão do SporTV.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à próxima fase, que terá 64 equipes. Em 2024, o Tricolor caiu nas oitavas de final ao ser eliminado pelo Novorizontino. A competição, que conta com 128 times divididos em 32 grupos, acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro.

A grande final será disputada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, e ocorrerá na Mercado Livre Arena Pacaembu. O local, que está passando por reforma, não recebeu os jogos das finais das últimas três edições.