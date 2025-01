Ferreira fala sobre experiência no profissional do São Paulo e projeta Copinha

Lucas Ferreira é um dos principais destaques da equipe sub-20 do São Paulo. O jogador de 18 anos se sagrou recentemente campeão da Copa do Brasil da categoria com uma virada sobre o rival Palmeiras, marcando o gol da vitória, e encerrou a temporada sendo relacionado para a última partida do time profissional. Agora, em 2025, ele quer se destacar na Copinha para ser promovido definitivamente ao elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía.

Lucas Ferreira ficou no banco de reservas no jogo do São Paulo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, assim como Ryan Francisco, outra jovem promessa do sub-20. Embora não tenha entrado em campo, ao contrário de seu companheiro de equipe, que jogou alguns minutos, o garoto do Rio de Janeiro valorizou a experiência.

"Rafinha deu dicas para mim e para o Ryan continuarmos trabalhando, quando voltarmos para a base dar apoio moral para os nossos companheiros. Se ganharmos a Copinha, vai subir bastante gente, tenho certeza", disse Ferreira.

Enquanto Rafinha, que não está mais no clube, resolveu dar orientações que vão além das quatro linhas para Lucas Ferreira e Ryan Francisco, o técnico Luis Zubeldía, pelo menos por enquanto, se limitou aos aspectos táticos.

"Foi uma experiencia muito boa. O Zubeldía chamou eu e o Ryan individualmente, falou para nós o que tínhamos que fazer. Foi só uma conversa tática. Deu para entender direitinho, apesar de ele falar bem rápido", brincou.

O São Paulo está convicto de que Lucas Ferreira poderá trilhar uma carreira de sucesso no clube. Por isso, a diretoria resolveu adquirir mais 15% dos direitos econômicos do jogador, chegando a 80%. A Copinha de 2025 será a primeira oportunidade de o meia mostrar que o clube fez um bom negócio.

"Compraram mesmo, mas agora é ficar tranquilo, porque isso não é comigo, é com os empresários e com meus pais. Quero focar na Copinha e no São Paulo. São muitos jogos difíceis, mas continuar trabalhando, focado, como estamos fazendo, para chegar na Copinha e, se Deus quiser, sair campeão", concluiu Ferreira.

O São Paulo estreia na Copinha no próximo sábado, às 19h (de Brasília), contra o Serra Branca, da Paraíba, em Jaú, pelo Grupo 11, que também conta com o XV de Jaú e o Picos, do Piauí.