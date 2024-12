Leila após anúncio de Paulinho no Palmeiras: 'Estão mais calmos?'

O Palmeiras fecha o ano de 2024 com dois reforços confirmados para a próxima temporada. O anunciado por último, nesta terça-feira, foi o atacante Paulinho, que estava no Atlético-MG. Após a oficialização, a presidente do clube, Leila Pereira, brincou com a torcida nas redes sociais.

"Estão mais calmos?", diz a escrita estampada em uma foto da presidente na publicação feita no Instagram. Na legenda, Leila escreveu "Excelente 2025 para todos nós!! Vamos em Frente!".

Havia uma ansiedade por parte dos torcedores para o anúncio do atacante, que já estava acertado com o Verdão há alguns dias. Antes do anúncio oficial, Rubens Menin, da SAF do Atlético-MG, já havia dado certo a ida do atleta ao Alviverde, que esperou o último dia do ano para oficializar a chegada do jogador.

Essa não é a primeira vez que Leila lança esse questionamento à torcida. Isso aconteceu também em outros momentos de 2023, quando o Verdão eliminou o Atlético-MG e avançou às quartas da Libertadores, em meio à protestos da torcida contra a diretoria.

Pouco depois, a mandatária repetiu a publicação polêmica antes da conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2023. Durante a temporada, o Verdão precisou superar grande vantagem que o Botafogo havia aberto na ponta do torneio.

Paulinho foi a segunda contratação do Palmeiras para 2025. Antes dele, o Verdão já havia comunicado a chegada do atacante uruguaio Facundo Torres.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Verdão em novembro ao bater Savério Orlandi. A empresária tomou posse de seu segundo mandato no último dia 15 e segue no cargo até 2027.