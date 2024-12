Técnicos que tiveram insucesso no Santos brilham e conquistam títulos em outros times

Recentemente, o Santos vem sofrendo na escolha por técnicos. Diversos nomes passaram pela Vila Belmiro e não tiveram sucesso. Contudo, muitos saíram do time paulista e acabaram conseguindo bons resultados em outros clubes.

Ariel Holan

Primeiro contratado na gestão Andres Rueda, Ariel Holan saiu do Santos no final de abril de 2021 e precisou de pouco tempo para conquistar um título. Em setembro do mesmo ano, se sagrou campeão da Leagues Cup com o León, do México.

Atualmente, o argentino está no Rosario Central. No Santos, foram 12 jogos (quatro vitórias, três empates e cinco derrotas) e um aproveitamento de 41,6%.

Fernando Diniz

O comandante demorou para ser campeão, mas atingiu o ápice da sua carreira no final de 2023, quando foi campeão da Libertadores com o Fluminense. No começo deste ano, também faturou a Recopa Sul-Americana.

Diniz, que hoje está no Cruzeiro, comandou o Peixe de maio a setembro de 2021. Foram 27 jogos (10 vitórias, sete empates e 10 derrotas) e 45,6% de aproveitamento

Fabián Bustos

O argentino conquistou o Campeonato Peruano com o Universitario em novembro deste ano. Ele deixou o Alvinegro Praiano em julho de 2022. Foram 28 jogos (oito vitórias, 12 empates e oito derrotas) e 42,8% de aproveitamento

Diego Aguirre

O uruguaio durou apenas cinco jogos no Santos e acertou seu retorno ao Peñarol em novembro de 2023. Nesta temporada, chegou na semifinal da Libertadores, sendo eliminado pelo Botafogo, que posteriormente viria a ser campeão, e foi campeão do Campeonato Uruguaio. Com o sucesso, ele concorre ao prêmio de melhor técnico da América do jornal uruguaio "El País"

No Santos, Aguirre somou cinco jogos (uma vitória e quatro derrotas) e 20% de aproveitamento.

Quem não conquistou nada?

Os únicos técnicos que não conseguiram ter sucesso e levantar canecos após a passagem pelo Santos foram Lisca, Odair Hellmann e Paulo Turra.

E os jogadores?

Alguns jogadores também podem entrar nesta lista. Um caso é Alfredo Morelos, que está voltando de empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia. Pela equipe estrangeira, foram 27 embates, 11 gols e dois passes para tentos. Ele foi decisivo nas conquistas da Copa da Colômbia e do Campeonato Colombiano.

O atacante Lucas Braga é outro que foi emprestado pelo Peixe e foi campeão. Ele ergueu o troféu da segunda divisão do Japão com o Shimizu S-Pulse. Ele está voltando de empréstimo e ainda está com o futuro em aberto.

Na lista ainda é possível incluir Weslley Patati. O garoto foi bem questionado por torcedores e acabou sendo vendido para o Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde foi campeão da Copa Toto, marcando gol na final.

Outros nomes, como Lucas Lima, Soteldo, Lucas Barbosa, João Lucas e Messias, não conquistaram títulos, porém agradaram em seus respectivos clubes.