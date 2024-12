São Silvestre começa entrega de kits nesta sexta-feira

A Expo São Silvestre abre suas portas nesta sexta-feira (27/12), às 9h, na Bienal do Parque Ibirapuera. Espera-se que mais de 120 mil visitantes compareçam durante os quatro dias que antecedem a 99ª Corrida Internacional de São Silvestre. Além da entrega de kits, o espaço de 7.000 m² do icônico Pavilhão Ciccillo Matarazzo abrigará mais de 30 estandes com ativações, exposições e vendas de diversas marcas esportivas. Neste ano, o destaque é para os produtos oficialmente licenciados da Prova.

Para os 37.500 inscritos, a retirada dos kits será da seguinte forma: nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 18h. O atleta deve apresentar um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail. Se a retirada for feita por um terceiro, é necessário apresentar uma cópia do documento do corredor, além da própria identificação. Atenção: não serão entregues kits no dia ou após o evento.

Uma importante novidade para a São Silvestre 2024 será a Largada em Ondas. A divisão dos pelotões foi baseada nos paces/ritmos informados no momento da inscrição. Os atletas podem consultar seu pelotão antecipadamente no site oficial, utilizando o CPF. A programação da Prova no dia 31/12 (terça-feira) terá início às 7h25min, com a categoria Cadeirantes. Às 7h40min, será a vez da Elite feminina. Às 8h05min largam a Elite masculina, Pelotão Premium, Cadeirantes com Guia e o Pelotão Geral. Este último grupo será subdividido em três grandes bolsões: Azul, Verde e Vermelho. Consulte o Manual do Atleta para as informações sobre como acessar seu bolsão de largada. A recomendação é chegar com uma hora de antecedência.

CULTURA E ESPORTE

Como parceiro oficial, a Bienal não será apenas a "casa da Expo", mas reforçará seu compromisso em democratizar o acesso à cultura e engajar novos públicos. Em parceria com a Fundação Cásper Líbero, proprietária da São Silvestre, e com a Vega Sports, que pela primeira vez assume a organização técnica do Evento, foi desenvolvida uma série de conteúdos que unem esporte e cultura. O resultado estará exposto na Expo.

Ao todo, serão mais de 30 estandes com ativações, exposições, praça de alimentação e vendas de diversas marcas esportivas. Entre as marcas presentes estão ASICS, CAIXA, Powerade, Stanley, New On, Keep Running, Fepase, Snugg Wear, Copra, Liquidiz, Mais MU, Keep Way, Tsocks, Vicci, Rikan, JF Sun, AminoVital, Teru, Top Run, Menoti, Gumm, Caixa, Sports BR, Victoria, Mania de Corrida, Pulsar Eventos, Velt Run e Pink Chicks.

A São Silvestre contará com uma Loja Oficial, oferecendo a coleção lifestyle que celebra a 99ª edição da Prova mais relevante do Brasil. Camisetas, chaveiros, bolsas e outros itens foram pensados para os apaixonados por corrida. Para quem não consegue esperar, os produtos já estão disponíveis na loja oficial (https://loja.saosilvestre.com.br), incluindo uma série customizada produzida pela Stanley, outro patrocinador do evento.

Exclusivamente para a Expo, a ASICS, patrocinadora máster da São Silvestre e da São Silvestrinha, apresentará uma linha oficial de produtos licenciados para a Prova. A coleção inclui peças em edição limitada, como camisetas, regatas, bermudas, meias, bonés, viseiras e uma camiseta de algodão alusiva à icônica subida da Brigadeiro.

A Bienal está localizada no Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n). A entrada de veículos é pelo portão 3, mas o espaço também pode ser acessado pelos portões 4 e 5. Devido à expectativa de grande público, recomenda-se o uso de transporte público, táxi ou aplicativo de carro.