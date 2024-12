Conheça a carreira de Pedro Martins, novo CEO do Santos

O Santos contratou Pedro Martins para a função de CEO. O dirigente chega para tentar "arrumar a casa" e tornar o retorno do Peixe à elite do futebol brasileiro um pouco mais tranquilo.

O profissional é formado em administração, com MBA em Indústria do Futebol na Universidade de Liverpool, na Inglaterra.

No futebol, Pedro Martins foi vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol e fez parte do desenvolvimento de projetos de algumas equipes. São elas: Ferroviária, Athletico-PR, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, onde estava até então.

O curioso é que todos esses times são SAFs (Sociedade Anônima do Futebol). O Santos, portanto, será um dos poucos times da carreira do dirigente que não faz parte deste modelo.

O último trabalho de Pedro Martins rendeu bons frutos. Ele chegou no Botafogo em julho de 2024 e fez parte das conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e Liberadores.

"Na minha trajetória, fui me qualificando para ser um profissional de gestão. Posso falar do Cruzeiro, a Federação Paulista e a Ferroviária. O presidente quis me trazer para uma posição mais estratégica em relação ao que eu fazia no Botafogo. Aceitei o convite porque acredito na visão de futuro que o presidente me passou", relatou.

Agora, portanto, o profissional assume o cargo de CEO do Santos para tentar ajudar o clube a se reerguer. A sua primeira missão foi contratar o técnico Pedro Caixinha.

"Eu venho para liderar o processo. Um clube que é bem gerido, tem as pessoas em seus devido lugares, pessoas competentes e com capacidade para qualificar o processo de tomada de decisão. Qualquer CEO que acha que faz isso sozinho, está cometendo um erro. O CEO é o líder estratégico, ele dá as diretrizes para como a organização deve operar, em todas suas áreas. Aí começamos a criar uma identidade do clube, sendo competitivo em todas suas etapas e categorias", disse.

"O grande objetivo no fim do dia é tomar boas decisões, cercado de pessoas boas. O Gallo e toda equipe de scout já estavam trabalhando com uma série de opções que eu recebi. A partir de agora, sento na mesa e contribuir no processo de decisão", completou.

Ano que vem, o Santos irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.