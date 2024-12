Campeão relata que foi impedido de entrar no UFC PI devido a treinos de primo de Khabib

A rivalidade entre Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov segue intensa no UFC. O capítulo mais recente da rixa envolvendo os lutadores aconteceu na última segunda-feira (23), em Las Vegas (EUA). Tudo porque o georgiano, campeão do peso-galo (61 kg), relatou que foi impedido de entrar no Instituto de Performance da empresa, porque o russo, primo de Khabib, já estava presente no local com seu grupo para treinar. Portanto, a equipe de segurança, para evitar qualquer tipo de problema, 'segurou' 'The Machine' na entrada.

Visivelmente irritado com o episódio, Merab deu a entender que o desafeto vem recebendo 'privilégios' por parte da organização e lamentou que, ao ser barrado de entrar no UFC PI, não poderia dar continuidade ao tratamento de uma lesão. Vale pontuar que, anteriormente, o campeão do peso-galo afirmou com todas as letras que o russo recebeu, de forma injusta, a chance de disputar o título e que o mesmo só alcançou a posição de desafiante número um da categoria por ser primo de Khabib.

Ainda não se sabe se o georgiano conseguiu ter acesso ao UFC PI posteriormente para realizar seus afazeres. De todo modo, Merab prometeu castigar Nurmagomedov quando ficar frente a frente com ele no octógono, no 'co-main event' do show de número 311 da companhia, programado para acontecer no dia 18 de janeiro, na Califórnia (EUA).

"Estou aqui na frente do UFC PI e os seguranças não me deixam entrar, porque dizem que o Umar está lá dentro e estão protegendo ele. Relaxa, galera. Não vou quebrar ele antes da luta. Mas no dia 18 de janeiro é outra história. Não posso entrar no UFC PI e eu devia fazer tratamento para a minha lesão, assinar uns cartões e almoçar com os meus amigos. Que m*** é essa? Vou quebrar esse cara por todo o desrespeito e mentiras que ele falou. É melhor aparecer, Umar. Hoje, você está sendo protegido. Fique tranquilo, não vou te socar antes da luta, mas no dia 18 de janeiro ninguém vai te proteger", declarou o atleta.

Discussão na coletiva de imprensa

No início do mês, Merab e Umar promoveram a importante luta entre eles com polêmica. Antes da coletiva de imprensa do UFC 311, os atletas se encontraram nos bastidores, ocorrendo um princípio de tumulto. Já em cima do palco, o campeão do peso-galo escancarou sua irritação com o primo de Khabib, afirmando que o mesmo mentiu a seu respeito e o desrespeitou.

