Lavieri: Oscar no São Paulo é mais uma aposta arriscada do Casares

A possível contratação de Oscar pelo São Paulo parece não se encaixar no momento de austeridade financeira do clube, disse Danilo Lavieri no Posse de Bola, nesta segunda (23).

Na opinião do colunista, a diretoria deveria apostar em um time sem grandes estrelas.

[A aposta] deu certo lá atrás para ganhar a Copa do Brasil. No mês seguinte, atrasou salário, direito de imagem. E agora estamos chegando em 2024 sem o São Paulo ter ganhado nada, com o time fazendo essa reestruturação financeira e eu imaginava que fosse montar um time com jogadores mais 'operários', mas não. É mais uma aposta arriscada do Julio Casares.

Danilo Lavieri

