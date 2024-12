Sem rival, Caio Borralho sugere subir para encarar top 15 dos meio-pesados do UFC

Vindo de sete vitórias seguidas no UFC, Caio Borralho deu um salto no ranking dos pesos-médios (84 kg) e atualmente ocupa a 6ª posição na tabela de classificação da categoria. As circunstâncias, porém, deixaram o lutador brasileiro sem oponentes viáveis que possam agregar algo a essa ascensão na divisão até 84 kg do Ultimate e agora ele já cogita, inclusive, uma possível mudança de rumo na carreira, ainda que momentânea.

Depois de mirar no ex-campeão Israel Adesanya como alvo preferido para seu próximo combate e ver o nigeriano ser escalado para enfrentar Nassourdine Imavov em fevereiro do ano que vem, Caio se viu em uma 'sinuca de bico': aceitar um duelo contra um rival pior ranqueado ou aguardar pela oportunidade certa e correr o risco de ficar muito tempo inativo? Uma outra opção, no entanto, parece ter surgido agora e foi levantada pelo próprio atleta maranhense.

Em seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Borralho - atento à falta de oportunidades no peso-médio neste momento - sugeriu uma possível subida para os meio-pesados (93 kg) do UFC, que atualmente tem no também brasileiro Alex Poatan seu campeão. O lutador da equipe 'Fighting Nerds' propôs ainda medir forças com alguém que já faz parte do top 15 da divisão, o que poderia deixá-lo em dois rankings de categorias diferentes na liga.

"Parece que a divisão dos médios está muito bagunçada neste momento. O que vocês acham de subir para o meio-pesado e encarar um cara top 15?", questionou Caio.

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do Contender Series e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o sexto colocado no ranking peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.

It seems that the middleweight division is to messy right now ?????

What u guys think about going up to light heavyweight and face a top 15 guy? ?

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) December 21, 2024