Por que Palmeiras escolheu meias como moeda de troca por Paulinho

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do atacante do Paulinho em um negócio de 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) ao Atlético-MG, mais os meio-campistas Patrick, capitão do sub-20 do Alviverde, e Gabriel Menino. E alguns motivos fizeram a diretoria liberar esses dois atletas em definitivo.

Veja quais são

Os atletas não fazem parte dos planos do técnico Abel Ferreira para 2025. Gabriel Menino era o terceiro reserva da posição, atrás de Richard Ríos e Zé Rafael, e só ganhou espaço na reta final de temporada quando passou a ser utilizado improvisado pelo lado do campo. Patrick, por sua vez, não está na lista dos atletas da base que serão promovidos ao elenco profissional em 2025.

Gabriel Menino buscava novos ares. O estafe do jogador priorizou uma transferência para 2025 para encontrar um clube onde Menino jogue mais e seja protagonista. Apesar de ter disputado 48 jogos em 2024, Menino foi titular em apenas 15 oportunidades.

Atlético-MG pediu por Patrick, e Palmeiras teve "problema" solucionado. Em março do ano que vem, Patrick completa 21 anos e teria idade limite na base. Sem espaço no profissional, o Palmeiras já teria que procurar um novo clube para o atleta. Como o Galo pediu que Patrick fosse envolvido no negócio, o Alviverde não se opôs.

Atletas envolvidos fizeram Palmeiras "economizar" 7 milhões de euros por Paulinho. A pedida inicial do Atlético-MG era de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões), mas o negócio fechado foi em 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) mais os dois atletas.

Patrick deixará o Palmeiras sem receber oportunidades no time profissional, apesar de ser um destaques da base palmeirense nos últimos anos.

Já Gabriel Menino é o 4º colocado entre os atletas formados na base do Palmeiras com mais títulos pelo clube (10).

Sucesso dos meias no Atlético-MG pode fazer Palmeiras lucrar

Patrick, do Palmeiras, foi eleito o melhor jogador da final da Copinha de 2023 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O Alviverde trabalha para manter parte dos direitos econômicos de Gabriel Menino e Patrick.

Se os atletas tiverem sucesso no Galo e serem negociados no futuro, o Palmeiras irá garantir uma parte do valor.