Títulos, liderança e até samba: veja como foi a passagem de Rafinha pelo São Paulo

Chegou ao fim da passagem do lateral direito Rafinha pelo São Paulo. O experiente jogador tem contrato com o clube até o final deste ano e até tinha desejo de permanecer, mas não chegou a um acordo com a diretoria tricolor e não vai ter seu vínculo prolongado. A equipe, inclusive, já se despediu do atleta.

Rafinha foi contratado pelo São Paulo no final de 2021, após ser rebaixado com o Grêmio à Série B do Brasileiro. Ele, apesar da carreira vitoriosa, chegou desvalorizado e sem muito alarde.

Ao longo das três temporadas que disputou no Tricolor, ele realizou 117 partidas. Ele fez um gol e distribuiu, ao todo, cinco assistências.

Apesar da idade avançada, Rafinha rapidamente se consolidou como peça-chave do São Paulo e foi titular do time ao longo da passagem de Rogério Ceni. Ao lado do treinador, ele colecionou os vices do Paulista e da Sul-Americana, em 2022. O papel de relevância se repetiu na temporada seguinte, sob o comando de Dorival Júnior.

O jogador, além das boas atuações dentro de campo, era valorizado pela liderança no vestiário e o auxílio aos garotos da base. Desta forma, teve extrema importância para a conquista do título inédito da Copa do Brasil, no ano passado, sobre o Flamengo, seu ex-time.

A comemoração do troféu, inclusive, registrou um momento icônico de Rafinha. Ele fez uma paródia com o refrão da música Whisky à go-go, do grupo Roupa Nova, e inventou um samba que virou até canto de torcida na arquibancada do Morumbis.

A letra da música era a seguinte: "A Copa do Brasil chegou de vez. O Brasileiro já ganhamos seis. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial".

Capitão do São Paulo, Rafinha ergue taça da Copa do Brasil de 2023

O título certamente colocou Rafinha na galeria de jogadores marcantes que passaram pelo time. A Copa do Brasil, no entanto, não foi a única conquista do lateral pelo São Paulo. Neste ano, ele também ganhou a Supercopa do Brasil em cima do rival Palmeiras, no Mineirão.

Porém, o ano de 2024 do jogador ficou abaixo do esperado. Aos 39 anos de idade, o atleta sofreu com lesões e entrou em campo apenas 22 vezes, sendo 19 como titular.

Mesmo com o rendimento aquém, a diretoria do São Paulo tinha a intenção de estender o contrato, pelo menos até o fim do Paulista de 2025. Todavia, não houve acordo para sua permanência. Rafinha, então, encerra sua curta, porém vitoriosa história pelo clube.

A tendência é que ele retorne ao Coritiba para defender o time que o revelou antes de pendurar as chuteiras.