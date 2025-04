Intercâmbio: Clube alemão terá lateral de Cotia monitorado pelo Barça

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Stuttgart (ALE), que assinou recentemente uma parceria de cooperação com o São Paulo, pediu e receberá o lateral Nicolas Bosshardt e o volante Samuel Monteiro em intercâmbio. Bosshardt é monitorado pelo Barcelona (ESP).

O que aconteceu

A dupla foi escolhida pelos alemães pelo desempenho no amistoso disputado entre os dois clubes. O São Paulo foi até a Alemanha em janeiro para o jogo que selou o acordo de cooperação entre os clubes.

Bosshardt e Samuel ficarão um mês na Alemanha. Eles treinarão nas categorias de base do clube e serão observados mais de perto; não há nenhum tipo de proposta na mesa.

O São Paulo também tem direito a escolher dois jogadores do clube alemão em troca, mas ainda não se interessou por nenhum. O Tricolor vai esperar a visita do Sttutgart a Cotia para selecionar os atletas com calma.

Os alemães enviarão uma equipe sub-17 e outra sub-20 para um período de treinamentos em Cotia em julho. A ideia do São Paulo é realizar um torneio no CFA com a participação de outros clubes.

Aos 18 anos, Nicolas Bosshardt tem atuado pelo sub-20 e chegou a marcar um gol no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão da categoria.