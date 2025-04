Flamengo adiciona juventude e diminui média de idade no Brasileiro

Do UOL, no Rio

O Flamengo enfrenta hoje, às 21h30, no Maracanã, o Juventude, adversário de nome sugestivo ao movimento que o Rubro-Negro fez para a temporada 2025, diminuindo sua média de idade para o Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Ano passado o Fla iniciou a competição com uma média de 26,62. Este ano ela caiu para 25,62.

No ranking geral, porém, o Rubro-Negro se mantém na mesma colocação. Assim como em 2024, segue como o 11º elenco mais jovem da Série A.

Curiosamente, o Juventude tem o terceiro elenco mais experiente. O time de Caxias do Sul tem uma média de 27,47, com destaque para Nenê, de 43 anos e que completa 44 em julho.

A equipe mais veterana é o Mirassol, com uma média de 27,89. Já a mais jovem é a do Red Bull Bragantino, com 23,66.

Deixaram o Flamengo ao fim da temporada os seguintes jogadores: o zagueiro Fabrício Bruno (29 anos), o atacante Carlinhos (28), o zagueiro David Luiz (37), o meia Alcaraz (22) e o atacante Gabigol (28).

Em contrapartida, chegaram dois atletas: o zagueiro Danilo (33 anos) e o atacante Juninho (28).

Filipe Luís dá oportunidade à base

Um dos motivos da média de idade do Flamengo ter diminuído é Filipe Luís. Ex-treinador do sub-17 e do sub-20 do clube, ele conhece bem os Garotos do Ninho e tem relacionado alguns deles para as partidas.

O atacante Wallace Yan, de 20 anos, por exemplo, tem aproveitado bem as oportunidades. Ele soma nove jogos, quatro gols e duas assistências. Outro que está sempre no banco é o zagueiro João Victor, de 18 anos. Além deles, já foram relacionados também o lateral-direito Daniel Sales, de 18 anos, e o meia Joshua, de 17 anos.

Outras pratas da casa já estavam no elenco desde o ano passado, casos de Wesley, Matheus Gonçalves, Lorran, Cleiton, Evertton Araújo e Matheus Cunha.