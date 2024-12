João Fonseca vence tcheco no Next Gen ATP Finals e avança invicto às semifinais

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, segue fazendo história no Next Gen ATP Finals, disputado em Jeddah. Com uma vitória dramática sobre o tcheco Jakub Mensik, por 3/4 (4-7), 4/3 (10-8), 4/3 (7-5), 3/4 (4-7) e 4/3 (7-5) em 2h08 de partida, o brasileiro garantiu a liderança invicta do Grupo Azul. O tenista já havia garantido uma vaga na próxima fase após vencer os dois jogos anteriores.

Atual 145º do ranking, o carioca enfrentará, neste sábado, o francês Luca Van Assche, 128º do mundo, por uma vaga na final do torneio sub-21.

Fonseca chegou às semifinais com um desempenho impecável, derrotando o canhoto Learner Tien e o top 20 Arthur Fils antes de superar Mensik, que ocupa a 48ª posição do ranking e foi eleito o Novato do Ano no circuito da ATP. O duelo contra o tcheco foi marcado por quatro tiebreaks e apenas duas quebras de serviço, ambas no quinto set. A partida teve momentos decisivos, como os três match points salvos por Mensik, mas o brasileiro manteve a calma para vencer o último tiebreak e seguir invicto no torneio.

Esta é a primeira participação de um brasileiro na competição sub-21, e Fonseca já demonstrou maturidade e consistência. Durante o torneio, ele também precisou lidar com desconfortos físicos, recebendo atendimento médico no terceiro set contra Mensik. Ainda assim, o jovem mostra resiliência e busca o título invicto, o que pode render uma premiação de até US$ 526.480 (cerca de R$ 3.203.000 na cotação atual).

João Fonseca já garantiu US$ 150 mil (R$ 912.747) apenas pela participação no torneio, com um adicional de US$ 36.600 (R$ 222.101) por cada vitória na fase de grupos. Avançar à semifinal acrescenta US$ 113.500 (R$ 690.645) à premiação, enquanto o título na final rende mais US$ 153 mil (R$ 931.002).

Além do destaque individual de Fonseca, o torneio conta com outra semifinal entre os norte-americanos Alex Michelsen e Learner Tien. A final está marcada para este domingo, e o brasileiro chega motivado para lutar pelo título, reafirmando seu talento e potencial no circuito profissional.