PVC: São Paulo não precisa de parceiro para revelar e negociar jogadores

O São Paulo é muito tradicional na revelação e negociação de atletas e não precisa de um empresário para captar recursos para a base, opinou PVC, no Finanças do Esporte, nesta quinta (19).

O clube tricolor negocia com o empresário grego Evangelos Marinakis para a captação de recursos para as categorias de base.

Tem uma negociação com o [Evangelos] Marinakis, que não me parece a melhor forma [de gerir a base]. O São Paulo é um clube [...] que tem uma tradição incrível de revelar e negociar jogadores. O São Paulo não precisa do Marinakis para isso.

PVC

Mattos: Crise financeira em clubes brasileiros faz SAF virar necessidade

Muitos clubes brasileiros estão recorrendo à SAF não como uma possibilidade de negócio, mas como uma necessidade diante de graves crises financeiras, opinou Rodrigo Mattos.

Os clubes brasileiros estão vivendo de novo uma crise financeira porque gastaram demais. Então estão entrando nessa coisa de 'necessidade de SAF'. Não é um projeto, mas é algo como 'tô precisando'. É o que está acontecendo no Fluminense, é o que está acontecendo no São Paulo - não como SAF exatamente, mas de outra forma -, é o que o Corinthians está rejeitando como SAF.

Rodrigo Mattos

