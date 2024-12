Atlético-MG deve anunciar renovação com goleiro Everson

Apesar dos altos e baixos da equipe na temporada, o Atlético-MG pretende valorizar o goleiro Everson, considerado um dos principais nomes de seu elenco. Por isso, o time mineiro está próximo de anunciar a renovação com o atleta, de 34 anos.

Segundo informações de O Tempo, Everson irá assinar o novo contrato nos próximos dias. A tendência é que o vínculo seja de três temporadas.

O atual contrato de Everson termina no fim de 2025. A direção do Galo optou pela renovação antecipada, até pelo assédio do Bahia pelo goleiro.

Classificado à Libertadores de 2025, o time baiano busca um nome experiente para assumir a camisa 1 e chegou a sinalizar com uma proposta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) por Everson.