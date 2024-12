Após derrota no UFC Tampa, Colby Covington é eliminado em torneio de poker da WSOP

Colby Covington colecionou derrotas no último final de semana. Depois de ser superado por Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa, no sábado (14), o ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg) sofreu mais um revés, desta vez na mesa de poker, ao ser eliminado de um torneio da World Series of Poker (WSOP).

No último domingo (15), apenas um dia depois de sua derrota no octógono do UFC, Covington desembarcou nas Bahamas para competir no 'World Series of Poker Paradise Super Main Event' - evento com premiação de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 313 milhões). O lutador, no entanto, não teve melhor sorte no torneio de poker e acabou deixando a disputa ainda no primeiro dia de competição.

Esta não foi a primeira experiência de 'Chaos' em campeonatos de poker - pelo contrário. O atleta norte-americano, conhecido por sua personalidade polêmica, participa de torneios envolvendo dinheiro há alguns anos. Inclusive, de acordo com o site 'The Hendon Mob', Covington já embolsou cerca de 230 mil dólares (R$ 1,4 milhão) em ganhos nas competições de poker.

Má fase no octógono

Se a sorte não sorriu para Colby no poker, o mesmo pode ser dito de suas últimas apresentações no octógono do UFC. Durante anos considerado um dos melhores meio-médios do mundo, Covington vive um momento delicado na sua carreira. Dos seis mais recentes combates disputados por ele no Ultimate, 'Chaos' foi derrotado em quatro deles - somando vitórias apenas contra os já aposentados Tyron Woodley e Jorge Masvidal.

