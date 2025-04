Gazeta Esportiva lança podcast sobre ex-goleiro Barbosa e o impacto do racismo no futebol

Na próxima terça, 7 de abril, a Fundação Cásper Líbero, em parceria com o site Gazeta Esportiva, lança o podcast "Barbosa: Defendendo um Legado", um projeto narrativo que resgata a trajetória de Moacyr Barbosa, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. A produção revisita sua carreira, marcada pela Copa do Mundo de 1950 e pelas duras consequências da derrota para o Uruguai no Maracanã, trazendo novas perspectivas sobre o impacto do racismo estrutural no esporte.

Dividido em seis episódios, o podcast apresenta entrevistas com especialistas e referências históricas, incluindo Celso Unzelte, Luiz Belluzzo, Marcel Tonini e Tereza Borba, filha de consideração do ex-goleiro, além de materiais exclusivos coletados no Museu do Futebol, TV Cultura e do livro "A Anatomia de uma Derrota".

A data de estreia da série é representativa para a história de Barbosa, pois marca o seu falecimento e também o dia em que o Vasco da Gama apresentou uma carta oficial a Associação Metropolitana de Esportes Athleticos negando filiar-se a entidade, que exigia a exclusão de 12 atletas negros do elenco cruzmaltino. A escolha da data reforça a necessidade de revisitar sua história e refletir sobre seu legado.

O primeiro episódio traz um recorte inédito sobre as origens de Barbosa, desde sua infância humilde na vila operária da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, em Campinas, até os primeiros passos no futebol. Aos 14 anos, após a morte do pai, Barbosa precisou abandonar os estudos em marcenaria e se mudou para São Paulo, onde passou a viver com sua irmã no bairro da Liberdade. Foi ali que encontrou suas duas grandes paixões: Clotilde Melônio, com quem viveu por 54 anos, e o futebol, que começou na Baixada do Glicério e o levou a ser reconhecido mundialmente.

Além disso, o episódio aborda sua inusitada transição para o gol. Antes de se tornar goleiro, Barbosa atuava como ponta-direita e chegou a ser tricampeão amador em partidas entre colegas do curso de Química Farmacêutica da USP. Sua mudança de posição o levou a ser uma das peças fundamentais na construção do maior time da história do Vasco, o Expresso da Vitória. Para o jornalista e historiador Celso Unzelte, não há dúvidas: "Barbosa foi o maior goleiro que o clube já teve".

Ao longo dos episódios, o podcast também destaca o lado humano de Barbosa, que ficou marcado não apenas por suas defesas, mas também por sua generosidade e resiliência.

A série estará disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud e YouTube. No Spotify é possível acessar pelo link: https://open.spotify.com/show/1Of54q2QnitdNVlY4OT7HO