Invicto na temporada, Beraldo fala sobre preparação pela inédita tríplice coroa do PSG: "Um sonho possível"

Ao meio-dia deste sábado, o PSG recebe o Angers no Parc des Princes e precisa apenas de um empate para confirmar seu 13º título francês com seis rodadas de antecipação. Ainda invicto nos 25 jogos que disputou na temporada e titular em 18 partidas da campanha da equipe nesta edição da Ligue 1, o zagueiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, pode conquistar neste fim de semana o seu quinto título desde que se transferiu para o clube parisiense, em janeiro de 2024. E a contagem pode não parar por aí, já que o PSG é finalista da Copa da França e está nas quartas de final da Champions League, competição jamais conquistada pelo clube.

Convocado para a Seleção Brasileira na última Data FIFA e muito elogiado pelo técnico Luis Enrique, o zagueiro desfruta da boa fase pessoal e coletiva vivida em Paris. Segundo dados do Sofascore, Beraldo é o brasileiro com maior índice de acerto nos passes (95%) nas cinco maiores ligas europeias na temporada 2024/25.

Desde a virada do ano, o PSG engrenou: em 22 jogos, foram 20 vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 72 gols marcados e só 20 sofridos. Conhecido pela técnica, Beraldo não foge à sua característica e se consolidou como arma importante do time, tendo errado apenas 35 dos 1022 passes tentados nesse período.

Le vendredi, c'est #NoComment ! Festival de buts à Saint-Étienne et qualif' à Lille ! Le meilleur de la semaine, au plus près du groupe ! ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 4, 2025

Classificado para as quartas de final da Champions League após eliminar o Liverpool em pleno Estádio de Anfield, o PSG enfrenta o Aston Villa nos dias 9 e 15 de abril, em busca de repetir a classificação para a semifinal continental obtida na temporada 2023/24, a primeira do ex-são-paulino pelo clube de Paris. Pela Copa da França, na última terça, os parisienses derrotaram o USL Dunkerque, maior surpresa da competição, e se garantiram na final contra o Reims, que será disputada no dia 24 de maio, no Stade de France.

Embalado por uma série de vitórias e grandes atuações, a apenas um ponto do título francês, finalista da Copa da França e apontado como favorito no duelo das quartas de final da Champions, o PSG vislumbra a possibilidade de uma inédita tríplice coroa, que consagraria uma temporada histórica.

"Ainda nos falta muito para chegar lá. O mais importante é saber que estamos no caminho certo, sem nenhum relaxamento. Vamos em busca deste sonho, que é possível e segue muito vivo", diz Beraldo, que soma três gols em 49 jogos pelo clube francês.