Mourinho busca reforços para a defesa do Fenerbahce

A virada de ano pode trazer novidades para o elenco do Fenerbahce, da Turquia. O técnico José Mourinho conversou com a diretoria do clube e pediu a chegada de nomes para a defesa.

Quem aparece como favorito para fechar com o Fenerbahce é Mario Hermoso, da Roma. O jogador perdeu espaço no time italiano e poderia ter a saída facilitada, até para aliviar a folha salarial dos italianos.

Outras alternativas surgem no radar de Mourinho: Sergio Reguilón, do Tottenham (Inglaterra), Reinildo Mandava, do Atlético Madrid (Espanha), e Juan Miranda, do Bologna, da Itália.

O Fenerbahce sofreu perdas importantes recentemente devido a lesões, como o lateral-esquerdo Jaden Oostervolde e o zagueiro Becão. Mourinho quer um reforço que atue nas duas funções.