Corinthians, Boca e mais 2: quem parou Real no Mundial ou Intercontinental

Imagem: Matthew Ashton - EMPICS/PA Images via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O Pachuca até tentou, mas se tornou mais um clube que foi derrotado pelo Real Madrid ao longo da história dos Mundiais de Clubes e dos Intercontinentais. Ao todo, apenas quatro equipes conseguiram parar os espanhóis.

Quem já parou o Real

O Peñarol conseguiu arrancar um empate e duas vitórias contra o Real no antigo Intercontinental. Em 1960, os uruguaios ficaram no 0 a 0 no jogo de ida, mas acabaram superados por 5 a 1 na volta. Depois, em 1966, bateram os espanhóis por 2 a 0 nos dois duelos e se sagraram campeões.

O Corinthians foi o segundo time a parar o Real Madrid. No Mundial de Clubes de 2000, o Timão ficou no 2 a 2 com o time espanhol em jogo marcado pelo golaço de Edilson Capetinha.

O Necaxa também segurou os Merengues em 2000. As equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal da disputa pelo terceiro lugar e venceram o Real por 4 a 3 nos pênaltis.

O Boca Juniors foi o último time a superar o Real Madrid. Os argentinos venceram os espanhóis por 2 a 1 no Intercontinental de 2001 e se sagraram campeões.

Real conquista o mundo pela 9ª vez

O Real Madrid bateu o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), em Doha (QAT), e conquistou o título da Copa Intercontinental de 2024.

Os gols do jogos foram marcados pelo tridente ofensivo: Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. O francês abriu o placar na primeira etapa, e os brasileiros completaram a vitória no segundo tempo.

Esta é a nona vez que o Real Madrid conquista o mundo — o levantamento leva em consideração os antigos e o novo Intercontinental, além do Mundial de Clubes.