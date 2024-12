Presidente do Vitória admite interesse em contratar Wellington Rato, do São Paulo

O presidente do Vitória, Fábio Mota, admitiu o interesse na contratação de Wellington Rato. Com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube pretende elevar o nível técnico do seu elenco e vê o atleta tricolor como uma das peças que podem ser úteis ao técnico Thiago Carpini.

Carpini, aliás, chegou a trabalhar com Wellington Rato no São Paulo, no início do ano. Juntos foram campeões da Supercopa do Brasil de 2024, contra o Palmeiras, no Mineirão.

Wellington Rato foi titular na maioria dos jogos que disputou sob o comando do técnico Thiago Carpini. Ou seja, o meia-atacante chegaria ao Vitória como um homem de confiança do treinador e referência no vestiário.

"No São Paulo toda hora surge um. Temos interesse. Não [é jogador barato]. Wellington Rato é mais de beirada. Nós estamos apalavrados com dois beiradas, um outro é gringo novo, jovem, que demorou, mas devemos assinar o contrato em breve. Outro que está na Espanha, é brasileiro, está bem avançado, e até sexta-feira a gente mata isso e divulga direitinho", disse o presidente do Vitória, Fábio Mota, em entrevista ao PodZé.

Um fator que pode contribuir para o Vitória concluir as tratativas é a necessidade que o São Paulo tem de reduzir sua folha salarial e fazer caixa negociando alguns de seus atletas.

No ano passado, após o título da Copa do Brasil, o São Paulo renovou o contrato de Wellington Rato até o fim de 2026. Com isso, o jogador, fundamental na campanha do título da Copa do Brasil, ganhou um aumento salarial significante, valor que poderá pesar no bolso do Tricolor em 2025, ano em que terá de seguir uma série de imposições financeiras da Galápagos Capital, gestora do fundo de investimento lançado para o clube captar R$ 240 milhões no mercado.

Por outro lado, o fato de o Vitória ter devolvido o volante Luan ao São Paulo após uma temporada de empréstimo, preferindo não exercer a opção de compra, pode acabar influenciando uma resposta negativa da diretoria por Wellington Rato.