Garçom do sub-20 do Palmeiras em 2024 usa mantra de Abel e mira tri da Copinha

Lateral-direito da equipe sub-20 do Palmeiras, Gilberto irá disputar sua terceira Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube. O jogador, que terminou a temporada de 2024 como líder de assistências do Verdão, projetou a disputa da Copinha de 2025 e usou o "mantra" de Abel Ferreira para valorizar o coletivo.

"Tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento novamente. É um grupo que trabalha muito, batalhador. Pecamos na final da Copa do Brasil, mas vencemos o Brasileiro, foi um ano de muitos aprendizados. Agora vamos focar para ir em busca do tricampeonato na Copinha, que é muito importante para a base, é a Copa do Mundo da base, como nosso professor Lucas (Andrade) fala. Vamos seguir fortes na preparação e se Deus quiser sair com o tri", disse.

"Eu acho que a gente precisa ser o Palmeiras, como temos feito sempre. Nunca temos que pensar só em si, aqui todos somos um, como o Abel fala. É um grupo que se conhece muito bem, não pode faltar raça e determinação. Temos que ser o Palmeiras do primeiro ao último jogo", seguiu.

Em 2024, Gilberto foi um dos destaques da equipe que faturou o Campeonato Brasileiro sub-20, ao vencer o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque. O jogador foi o garçom da equipe na temporada, com 19 passes para gol. Além disso, ele marcou cinco gols.

"Agradeço a todos que me ajudaram, o um ano excelente Busco melhorar cada dia mais para ano que vem bater outras metas e chegar ao profissional", disse Gilberto.

Gilberto atua na base do Verdão desde a categoria sub-13. No clube desde 2017, ele soma títulos importantes, como Campeonato Brasileiro sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Brasileiro sub-17, Paulistas sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 e Copa do Brasil sub-17.