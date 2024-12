Figueirense apresenta uniforme principal para temporada de 2025

Nesta terça-feira, o Figueirense apresentou seu novo uniforme para a temporada de 2025. Fornecido pela Volt Sport, a principal novidade é o desenho de uma figueira na camisa, que aparece em relevo ao redor do escudo, trazendo o conceito das raízes do clube.

Para os goleiros, o modelo apresentado é na cor verde, também com uma homenagem à árvore. Na parte frontal, a peça conta com efeitos que destacam as raízes da Figueira. O modelo tem acabamento em preto na gola e nas mangas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Figueira Store ??? (@figueirastoreoficial)

''A nova camisa do Figueirense agrega a tradição da modelo listrada do clube, com elementos que valorizam a história da instituição, como é o caso da Figueira. É mais um projeto bacana que construímos em parceria com o clube. Tenho certeza que o torcedor vai gostar e espero que o uniforme fique marcado pela conquista de objetivos importantes dentro das quatro linhas'', comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O novo manto estará à venda na loja oficial do clube a partir desta quarta-feira e também no comércio eletrônico. A camisa será comercializada pelo valor de R$ 279,99.