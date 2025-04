Raphinha se revolta, 'encara' técnico do Barça e sobra até para lesionado

O atacante Raphinha perdeu a linha com a arbitragem no tropeço de ontem do Barcelona diante do Bétis. Irado, o brasileiro precisou ser contido pelo técnico Hansi Flick e foi mandado ao vestiário com empurrão de Ter Stegen (assista abaixo).

O que aconteceu

Após o apito final, Raphinha foi andando na direção do bandeirinha reclamando com furor. O Barça ficou só no empate por 1 a 1 no Camp Nou, não aproveitando a oportunidade de abrir seis pontos de vantagem na liderança com a derrota do Real Madrid. A bronca do jogador, que começou poupado e entrou no segundo tempo, foi pelo tempo de acréscimo e por decisões da arbitragem.

Hansi Flick interveio e segurou o atacante, impedindo que ele chegasse mais perto do árbitro assistente. O técnico tentou acalmar o camisa 11, que precisou se desvencilhar da contenção.

O brasileiro voltou a contestar a arbitragem na saída do gramado e foi empurrado pelo goleiro Ter Stegen, que está se recuperando de grave lesão e não jogou. Vestindo roupas comuns enquanto ainda segue afastado, o alemão também se pôs entre Raphinha e o bandeirinha, mandando o atacante para o túnel do vestiário aos empurrões.

God only knows what this linesman was telling Raphinha?



Flick & Ter Stegen were just calming him down!!pic.twitter.com/scSPXcEpXA -- ??² (@angrygavi) April 5, 2025

A "escolta" do treinador e do goleiro impediu que Raphinha fosse punido por reclamação. O árbitro Gil Manzano não deu cartão nem relatou o episódio na súmula, de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo.

Imagens de transmissão na Espanha mostraram Raphinha cobrando o bandeirinha: "Não me manda calar a boca". O atacante teria dito que o árbitro assistente Jesús Gil Manmzano também é "rude".

O brasileiro é o principal jogador do Barcelona na temporada. O camisa 11 marcou 13 gols e deu dez assistências na campanha que vem rendendo a liderança isolada no Espanhol. Faltando oito rodadas para o fim, o Barça tem 67 pontos, quatro a mais do que o Real.