Verstappen vence GP do Japão de Fórmula 1; Bortoleto termina em 19º

Na madrugada deste domingo, Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, disputado no Circuito de Suzuka. Logo atrás apareceu Lando Norris, da McLaren, seguido de seu companheiro de equipe Oscar Piastri para fechar o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou em 19º.

Charles Leclerc, da Ferrari, terminou com a quarta posição, seguido de George Russell e Kimi Antonelli, ambos pilotos da Mercedes. Lewis Hamilton, da Ferrari, ficou em sétimo.

Isack Hadjar, da Racing Bulls, Alexander Albon, da Williams, e Oliver Bearman, da Haas, foram os pilotos que fecharam o top 10.

O próximo GP de Fórmula 1 está marcado para o dia 13 de abril (domingo), às 12h, no Circuito Internacional do Bahrein.

Dono da pole position no treino classificatório, Verstappen, que não vencia desde dezembro do ano passado, fez valer a posição e assegurou a ponta desde o início, sem preocupações. Já Bortoleto não fez boa largada. O brasileiro, que partiu do 17º lugar, perdeu posições e caiu para último.

Verstappen e Norris nos boxes

O piloto neerlandês da Red Bull e o britânico da McLaren protagonizaram um momento de tensão durante o Grande Prêmio. Ambos foram chamados para os boxes ao mesmo tempo e, coincidentemente, também saíram simultaneamente. Com Max Verstappen já com a preferência, os dois acabaram dividindo o curto espaço apertado da faixa de saída, o que forçou o piloto da Red Bull a ir para a grama para evitar um toque.

Confira a posição dos pilotos no GP do Japão:

1 - Max Verstappen (Red Bull)



2 - Lando Norris (Mc Laren)



3 - Oscar Piastri (McLaren)



4 - Charles Leclerc (Ferrari)



5 - George Russell (Mercedes)



6 - Kimi Antonelli (Mercedes)



7 - Lewis Hamilton (Mercedes)



8 - Isack Hadjar (Racing Bulls)



9 - Alexander Albon (Williams)



10 - Oliver Bearman (Haas)



11 - Fernando Alonso (Aston Martin)



12 - Yuki Tsunoda (Red Bull)



13 - Pierre Gasly (Alpine)



14 - Carlos Sainz (Williams)



15 - Jack Doohan (Alpine)



16 - Nico Hülkenberg (Sauber)



17 - Liam Lawson (Racing Bulls)



18 - Esteban Ocon (Haas)



19 - Gabriel Bortoleto (Sauber)



20 - Lance Stroll (Aston Martin)