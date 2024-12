Giovanni explica homenagem a skatista que bateu a cabeça no Super Crown

A forte queda do colombiano Jhancarlos Gonzalez na final do Super Crown assustou todos os presentes no Ginásio do Ibirapuera (SP), inclusive o brasileiro Giovanni Vianna, que homenageou o amigo de longa data após uma de suas manobras. A competição aconteceu neste domingo (15).

O vice-campeão manteve a expressão séria e levantou dois dedos e os movimentou para frente e para trás. O gesto foi inspirado em uma viagem da dupla para a Áustria, quando experimentaram carne de pombo.

A gente viaja bastante. A gente estava na Áustria e aí o pessoal falou que tinha pombo para comer. A gente: 'Então vamos experimentar pombo'. É em homenagem a ele.

Giovanni Vianna

Giovanni contou que quis saber notícias do amigo ainda durante a final e se tranquilizou ao saber que o colombiano estava consciente. A dupla é amiga há sete anos, veio para a final do Super Crown no mesmo carro e estão hospedados no mesmo hotel.

Perguntei para meus amigos se ele estava bem, e falaram que está consciente, que estaria tudo se normalizando. Isso me acalmou. No começo, todo mundo ficou tenso, mas conforme foram rolando os gritos da torcida, melhorou. Antes, deu frio na barriga e tremiam as pernas, mas depois foi um alívio.

Giovanni, ao sportv

Silêncio no Ibirapuera

O ginásio estava lotado para as finais, e se calou rapidamente ao ver Jhancarlos caído no chão. O colombiano não concluiu uma manobra, bateu a cabeça e não se mexeu.

O skatista foi atendido na pista e deixou o local consciente. Jhancarlos foi prontamente cercado por médicos e bombeiros e colocado em uma maca.

A prova foi interrompida por alguns minutos para limpeza da pista e aquecimento dos atletas. A torcida puxou uma salva de palmas para Gonzalez e, mais tarde, foi anunciado que o skatista já estava no hospital recebendo atendimento.