PVC: 'Derrota de 3 a 0 do Botafogo no Mundial é vexame da CBF'

A CBF não oferece as condições ideais para os clubes brasileiros representarem bem o país em competições internacionais, afirmou PVC no Fim de Papo desta quarta (11).

Na opinião do colunista, o Botafogo é mais um clube brasileiro que sofreu por não ter tempo para se preparar adequadamente para a competição.

O Brasil tem que ser representado como um país cinco vezes campeão do mundo. E não é representado porque o Botafogo joga três dias depois de ser campeão brasileiro. Com seis horas de [diferença] de fuso horário. [...] Não é para olhar para trás e falar: 'Que vexame do Botafogo'. Não, é: 'Que vexame da CBF'.

PVC

Botafogo subestimou Pachuca? Artur Jorge poupou porque precisou, diz Alicia

Artur Jorge não pouparia parte do time titular do Botafogo na Copa Intercontinental se não fosse muito necessário, afirmou Alicia Klein

Se o Artur Jorge entendeu que os titulares não tinham condições físicas de jogar, é difícil questionar. O Artur Jorge tomou decisões esse ano que outros treinadores não teriam feito. Vimos outros treinadores pouparem em sequências menos extenuantes do que essa. O Artur Jorge tem crédito pelo que fez na temporada. Mas não funcionou.

Alicia Klein

Assista ao Fim de Papo na íntegra