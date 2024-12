'Presidente da resenha', Ricardo Rocha defende Abel Ferreira após críticas

Ricardo Rocha, ex-zagueiro que integrou o grupo campeão da Copa de 1994, defendeu o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, alvo de críticas por conquistar apenas o Campeonato Paulista em 2024.

"Vou mandar uma mensagem para o Abel. Ele foi campeão paulista, vice brasileiro, e ainda assim criticam? O que esse cara construiu no Brasil é impressionante. Brasileiro é muito difícil. O Botafogo montou um grande time, o Flamengo tem elenco forte, o Atlético-MG quase caiu. Não gosta do cara? Fala isso, mas dizer que foi uma vergonha? Não faz isso. Ele é um ótimo treinador."

Na segunda-feira (9) ele participou da gravação da 21ª edição do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, premiação que celebra os destaques do futebol brasileiro. O evento também prestou homenagem ao elenco campeão da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, em iniciativa da Fundação Cásper Líbero.

Além dele estavam também sendo homenageados Zetti, Cafu, Márcio Santos, Ronaldão, Dunga, Paulo Sérgio, Mauro Silva, Zinho, Moisés (responsável pela segurança da delegação) e o técnico Carlos Alberto Parreira, que recebeu sua honraria no Rio de Janeiro.

Rocha também elogiou o meio-campista Marlon Freitas, do Botafogo, pela superação após um ano difícil. "Marlon sofreu pressão, mas merece o título pelo que passou."

Ele também exaltou a jovem promessa Estevão, do Palmeiras, como revelação do ano, e o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, como a surpresa, o melhor da posição na temporada. "Ele cresceu muito e teve o melhor ano da carreira."

Por fim, o ex-zagueiro lembrou que a alternância de campeões, como o Botafogo, que venceu a Libertadores e o Brasileirão, é positiva para o futebol. "Essa hegemonia é boa para acabar. O ano que vem será ainda mais difícil."