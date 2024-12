Prêmio Brasil Olímpico celebra os melhores de 2024 nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o Prêmio Brasil Olímpico celebrará os destaques nos esportes olímpicos em 2024. O evento, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), será realizado no Vivo Rio, na capital carioca, e receberá os principais atletas, treinadores e dirigentes do país.

Em 2024, o Brasil conquistou 20 medalhas no Jogos Olímpicos de Paris e obteve diversas conquistas em Mundiais, seja no adulto ou na base. O evento terá transmissão do Canal do Time Brasil, no YouTube, a partir das 19h (de Brasília).

Na cerimônia, serão conhecidos os vencedores de categorias como Melhor do Ano - Troféu Rei Pelé, que homenageia os atletas que mais se destacaram no masculino e no feminino. Entre as mulheres, as finalistas são Rebeca Andrade (ginástica artística), Beatriz Souza (judô) e Ana Sátila (canoagem slalom). Já entre os homens, Caio Bonfim (atletismo), Edival Pontes (taekwondo) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) disputam o prêmio.

Três categorias serão definidas por voto popular. São elas: Atleta da Torcida, Atleta Revelação e Prêmio Inspire Riachuelo. A votação ficará aberta até a hora da cerimônia, por meio do site https://www.cob.org.br/eventos/premio-brasil-olimpico. A premiação também escolherá os melhores do ano em cada uma das modalidades olímpicas.

José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei feminino, receberá uma homenagem especial. O treinador tricampeão olímpico será premiado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que celebra sua vitoriosa carreira e sua imensa contribuição ao esporte brasileiro.