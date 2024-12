Vasco agradece torcida após nova temporada sem títulos

Após novos problemas administrativos, que envolveram inclusive a SAF e a 777 Partners, o Vasco encerrou mais uma temporada longe do protagonismo no futebol brasileiro. Por isso, o clube usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida em 2024.

"De Norte a Sul. Em todos os estados e estádios do Brasil, sempre fomos recebidos por inúmeros vascaínos ??????????? e ?????, que carregam a Cruz de Malta no peito com orgulho. Nosso agradecimento por mais um ano que estivemos juntos", destacou o post vascaíno.

No primeiro semestre, a temporada do Vasco teve uma dolorosa eliminação na semifinal do Campeonato Carioca para o Novo Iguaçu. Além disso, altos e baixos no Brasileirão no qual a equipe encerrou na décima colocação, com 50 pontos, conquistando a vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

O melhor momento do Vasco veio na Copa do Brasil. O time chegou à semifinal do torneio, mas foi eliminado pelo Atlético-MG, que acabou derrotado posteriormente na decisão para o Flamengo.