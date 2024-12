Marta não descarta jogar pelo Corinthians e projeta mais 2 anos de carreira

Marta não descarta jogar no Corinthians na reta final da carreira. A jogadora citou o carinho que tem pelo clube paulista e projetou ter, pelo menos, mais dois anos de carreira.

Não é segredo para ninguém o carinho que tenho pelo Corinthians, sou torcedora corintiana. Tenho carinho pelo Santos e pelo Vasco, que são clubes que tenho história. Acredito que isso é normal, pretendo jogar mais dois anos. Se continuar jogando como joguei pelo Orlando nesta temporada, há uma grande chance. Enquanto se está em atividade, tudo é possível. Marta, no Bola de Prata

Próxima Copa e prêmio

Marta reforçou a ideia de estar junto da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo de 2027, no Brasil, independente se dentro ou fora de campo. Ela destacou que, caso seja para jogar, será por mérito.

A perspectiva não mudou. Eu sempre vou estar disponível para a seleção, querendo ajudar de alguma maneira, mas não quero colocar isso como uma meta, como se eu tivesse que jogar os próximos anos pensando em jogar a Copa do Mundo. Isso tem de ser algo muito natural e vai depender muito do meu dia a dia, onde vou estar jogando, como foi minha temporada... Nada foi de graça, sempre foi por mérito. Será por mérito se eu tiver de estar com a seleção na Copa do Mundo.

Enquanto aguarda pelos próximo passos, Marta concorrerá ao prêmio que leva o seu nome na premiação do The Best, da Fifa. O troféu que leva o seu nome será dado à autora do gol mais bonita da última temporada. Ela está entre as 11 finalistas pelo tento marcado em um dos amistosos contra a Jamaica, em junho.

A camisa 10 avaliou que teria mais chances ser a vencedora caso o gol anotado por ela em jogo do Orlando Pride contra o Kansas City Current fosse considerado — ele não foi considerado porque a Fifa já havia encerrado a data para os indicados deste ano.

Estou muito feliz de estar concorrendo. Acho que a disputa é acirrada. Não que o gol que eu fiz contra a Jamaica não seja um gol bonito, mas acho que teria mais chances se o gol que eu fiz contra o Kansas City na semifinal fosse o indicado. Sabemos que a Fifa tem um critério diferente, são datas que não se encaixavam. Espero ver este gol entre os melhores do ano que vem.

O que mais ela disse?

Evolução do futebol feminino no Brasil: "É nítido o quanto evoluiu no Brasil e o quanto tem a melhorar. Acredito que estamos no melhor momento e no momento exato e certo para que possamos aproveitar a oportunidade e fazer com cresça a cada, seja em termos de qualidade, dando oportunidade para as meninas, os clubes investindo como já têm feito, mas mais ainda. Seja na questão da comunicação, a imprensa divulgando o produto. Obviamente, vamos ter mais público nos estádios, tivemos grandes exemplos como o Corinthians. Quero muito ver esta situação em outros clubes também. As meninas têm de fazer a parte delas, como já têm feito, se dedicando, a qualidade vem melhorando."

Recado aos críticos após Olimpíadas: "As críticas são normais. Falei naquele momento porque já sabia que a maioria sempre fala muito bem e criticando de maneira construtiva, mas tem sempre um ou outro que quer tirar proveito e que nunca foi torcedor do futebol feminino, nunca quis que a modalidade crescesse no país. Foi para essas pessoas. Eu não mudo minha opinião. Temos de focar no que é importante para nós, escutar as críticas que nos façam melhor a cada dia."