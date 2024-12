Ex-Santos, Gabriel Inocêncio é anunciado como reforço pela Chapecoense

Nesta terça-feira, a Chapecoense anunciou a contratação do lateral direito Gabriel Inocêncio. O vínculo do atleta com o clube de Santa Catarina é válido até 30 de novembro de 2025.

O jogador se destacou pelo Água Santa na temporada de 2023, quando auxiliou a equipe a chegar até a final do Campeonato Paulista. Logo em seguida, foi contratado pelo Santos por empréstimo para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas não decolou.

Já na temporada de 2024, Inocêncio disputou 17 jogos pelo Juventude, integrando o grupo que garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito motivado para essa nova temporada. Acredito que será um ano de muitas conquistas. Quero fazer parte da história da Chape e espero que, juntos, possamos conquistar todos os objetivos de 2025. Agradeço pela confiança e reforço que podem contar com muita vontade e determinação dentro de campo. 2025 vai ser o ano de vitórias" afirmou o atleta.