Emocionado, Renato Gaúcho agradece Grêmio por mais uma passagem e lamenta: "Não sou perfeito"

Nesta segunda-feira, o Grêmio anunciou a saída de Renato Gaúcho. Após mais de dois anos desde o início da sua quarta passagem pelo Imortal, o treinador não terá seu vínculo renovado para a disputa da próxima temporada. Por meio das redes sociais, o ex-jogador e ídolo do Tricolor agradeceu e afirmou que a decisão partiu dele.

"Quero agradecer ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, pelo apoio que me deu durante esse tempo todo. É um presidente que sempre teve linha direta comigo, sempre nos apoiou, isso é fundamental. Não poderia deixar de falar do meu grupo, um grupo sensacional que, nos momentos mais difíceis, sempre esteve junto. Nunca tivemos um problema sequer. Fico lisonjeado quanto a isso", declarou.

"É difícil para mim, porque estou falando de um grande clube, de uma grande torcida. Você cria uma amizade muito grande com os jogadores, funcionários, diretoria e presidente. De repente, você tem que dar um tempo. Conversei com várias pessoas, e acho que foi a decisão certa no momento certo. Sei que as portas do clube sempre estarão abertas", disse.

"Não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas sempre vesti a camisa do clube, procurei defender a instituição. Vou embora com a consciência tranquila, porque procurei fazer sempre o melhor para o clube. Não posso agradar todo mundo, mas sempre vesti a camisa. Assumo toda a responsabilidade de qualquer incidente nesse ano, a responsabilidade toda é minha e de mais ninguém", completou.

Renato Gaúcho é o treinador que mais comandou o Grêmio na história do clube. A quarta passagem do técnico terminou após dois anos e três meses, com 141 jogos. Neste período, o comandante conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho. Ao todo, foram 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas (57% de aproveitamento).

Na temporada de 2024, sob o comando de Renato, o Grêmio terminou o Brasileirão na 14ª colocação, com 45 pontos e vaga para a Copa Sul-Americana de 2025. Já na Libertadores e na Copa do Brasil, o Tricolor foi eliminado nas oitavas de final.