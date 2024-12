Abel Ferreira não cabe mais no Palmeiras, diz Trajano: 'É hora de renovar'

O Palmeiras precisa de renovação, a começar pelo técnico Abel Ferreira, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Não quero jogar no lixo todo o trabalho, todas as vitórias, todas as conquistas com o Abel à frente do Palmeiras. Mas do jeito que o Palmeiras terminou o ano, eu acho que não cabe mais o Abel Ferreira à frente do Palmeiras.

Eu confesso que fiquei um pouco decepcionado [com a rodada final do Brasileirão] em termos de emoção, graças principalmente a esse fiasco do Palmeiras.

José Trajano

O Palmeiras perdeu do Fluminense por 1 a 0 e acabou a temporada vaiado no Allianz Parque. Após a partida, Abel Ferreira declarou que estava triste com seus jogadores.

Acho que já há um desgaste. Não é que eu queira crucificar, botar responsabilidade toda em cima do Abel, mas é hora de uma renovação.

Se não pode renovar tirando a Leila, que foi reeleita, o Abel já deu o que tinha que dar. Deu muitas glórias, conquistas, vitórias, mas eu sinto desgaste nas coletivas, na maneira de ficar à beira do campo, no enxergar o jogo. Eu sinto isso.

José Trajano

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao Posse de Bola na íntegra