Memphis provoca goleiro do Grêmio após confusão e golaço

Memphis Depay, atacante do Corinthians, provocou Caique, goleiro do Grêmio, após vitória do alvinegro por 3 a 0. O holandês e o goleiro se desentenderam em confusão, e o camisa 94 encerrou o placar com golaço.

O que aconteceu

Memphis publicou em seu Instagram uma imagem do goleiro Caique jogado no chão, após gol sofrido pelo holandês. Na legenda, o atacante escreveu: "Não deveria ter se envolvido", com figuras de uma caveira e um caixão. O atacante publicou ainda um vídeo do seu gol, escrevendo: "Sempre um prazer derrotá-los. Boa noite".

Memphis provoca Caique, do Grêmio, após confusão e gol de bicicleta Imagem: Reprodução/Instagram/@memphisdepay

Durante o duelo, Memphis tentou segurar Villasanti e levou o capitão do Grêmio para fora do campo, em meio à confusão das equipes. Caique entrou entre os dois atletas e agarrou o atacante do Corinthians pelo pescoço, que empurrou o paredão gremista.

Memphis marcou de bicicleta e encerrou a vitória do Corinthians já nos três de acréscimo da segunda etapa, quando as equipes estavam com um a menos para cada lado pela confusão anterior. Tanto Dodi quanto José Martínez acabaram expulsos.