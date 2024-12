Marcelo Teixeira planeja mudar sede do Santos para o Museu Rei Pelé a partir de fevereiro

O presidente Marcelo Teixeira revelou que planeja deslocar a parte administrativa do Santos para o Museu Rei Pelé a partir de fevereiro. O clube prepara a mudança em virtude da construção da nova Vila Belmiro.

"Nós já estudamos o Santos, a partir de fevereiro, se deslocar com sua parte administrativa para o Museu Pelé. É uma alternativa que nós estamos tendo e acho que, independente da demolição do estádio, já é uma decisão importante que o Santos adota para que todo o trabalho já não tenha mais nenhuma dependência da Vila Belmiro. Porque haverá, naturalmente, uma adaptação para isso. Então, já temos o entendimento com a Prefeitura para essa finalidade, também", afirmou Marcelo Teixeira, em entrevista ao ge.

O Santos conversa com a Wtorre para a demolição da atual Vila Belmiro e a construção de um novo estádio. As partes ainda não assinaram o contrato, mas já foram discutidos tópicos estratégicos à respeito da nova arena.

Como o contrato ainda não foi assinado, ainda não há uma data certa de início das obras. A tendência é que o Peixe, inclusive, dispute o Campeonato Paulista na Vila Belmiro.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel.