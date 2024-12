Em possível adeus de Dudu, Palmeiras perde do Fluminense e fica com o vice no Brasileiro

O Palmeiras se despediu do Campeonato Brasileiro de 2024 neste domingo com derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela 38ª rodada. Kevin Serna anotou o único gol do jogo, no Allianz Parque. Após o apito final, a equipe palmeirense deixou o campo sob vaias da torcida.

De um lado, o Verdão ficou com 74 pontos e terminou o Brasileirão como vice-campeão, atrás do Botafogo, que somou 79. O Fluminense, por sua vez, se livrou do rebaixamento e ficou na 13ª posição, com 46 pontos. O último time a cair foi o Athletico-PR, com 42.

A partida também pode ter sido a última de Dudu, pelo Verdão. O atacante tem contrato com o Palmeiras até 2025, mas sua permanência no Verdão no próximo ano é incerta. No meio da temporada, o camisa 7 quase foi para o Cruzeiro, em uma negociação que foi polêmica. A situação o deixou "marcado" com a diretoria palmeirense.

O jogo

O Fluminense começou assustando o Palmeiras. Aos dois minutos, John Arias cobrou escanteio na área, Thiago Silva cabeceou e carimbou o travessão de Weverton. Na sequência da jogada, a bola sobrou com Ganso, que chutou de fora da área e Weverton espalmou. Aos 15 minutos, Aníbal Moreno bateu de fora a área, por cima do gol de Fábio. Na sequência, o time carioca saiu pela esquerda, Arias tocou para Fuentes, que finalizou cruzado. A bola ficou viva na área, mas bateu no braço de Nonato e o árbitro parou o jogo.

Aos 19, Raphael Veiga cobrou falta próximo da área e mandou para fora, com perigo. O jogo seguiu brigado, mas sem grandes emoções até os 36 minutos, quando o Fluminense abriu o placar. Serna recebeu pela esquerda, passou por Vanderlan, driblou Murilo e bate no canto esquerdo de Weverton.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras ficou perto de empatar aos dois minutos. Giay acionou Estêvão, a Cria da Academia cruzou na área e viu a bola desviar na defesa e subir. Flaco López tentou de cabeça e obrigou Fábio a fazer boa defesa e mandar para fora. Pouco depois, Richard Ríos arriscou de longe, no meio do gol e o goleiro do Flu defendeu tranquilamente. O Palmeiras chegou a empatar com Vanderlan, aos seis minutos, mas após revisão do VAR o lance foi anulado por impedimento de Dudu, que desviou a bola antes do lateral finalizar.

Aos 24 minutos, Estêvão arriscou de fora da área e mandou por cima da meta de Fábio. Pouco depois, depois de cobrança de escanteio de Gabriel Menino, Murilo cabeceou e o goleiro do Fluminense defendeu. Cerca de dez minutos depois, Lima recebeu de longe e bateu firme. Weverton defendeu em dois tempos. Na sequência, o Verdão respondeu com Estêvão, também de fora da área, sem muito perigo.

Nos acréscimos, Ríos perdeu a bola no campo de defesa do Fluminense, Keno avançou livre, passou por Murilo, finalizou de dentro da área e viu Weverton crescer para fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 8 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)



VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Lima e Germán Cano (Fluminense)



Público: 34.571 torcedores



Renda: R$ 3.522.940,16

Gols: Kevin Serna, aos 36 minutos do 1°T (Fluminense)

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno (Dudu), Richard Ríos e Raphael Veiga (Rony); Mauricio (Gabriel Menino), Estêvão e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato (Manoel) e Lima; Arias, Germán Cano (Kauã Elias) e Kevin Serna (Keno).



Técnico: Mano Menezes