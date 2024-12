Botafogo x Flamengo na Supercopa será em Belém em fevereiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo será o adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil 2025. O jogo será em 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém (PA).

A confirmação do título do Brasileirão 2024 colocará o alvinegro diante do rival rubro-negro na briga pelo primeiro troféu do ano que vem. O Fla foi campeão da Copa do Brasil.

Por causa da Supercopa, a Ferj já alterou a tabela dos dois clubes no Carioca. O confronto da sétima rodada, justamente o Flamengo x Botafogo, foi empurrado para o dia 12 de fevereiro.

A disputa da Supercopa será o segundo clássico do Botafogo no ano. Pelo sorteio da Ferj, o Botafogo enfrentará o Fluminense em 29 de janeiro, pela sexta rodada do estadual.

Aí, no fim de semana seguinte, vem o duelo com o Flamengo.

O atual campeão da Supercopa é o São Paulo, que também levou a melhor sobre um outro rival da mesma cidade: o Palmeiras.

Para o Botafogo, será preciso descobrir ainda quando os principais jogadores terão férias e voltarão para a próxima temporada.

Tudo depende do desempenho no Mundial de Clubes 2024. O Bota estreia contra o Pachuca, na próxima quarta-feira (11). Se chegar à final, terá enfrentado o Real Madrid em 18 de dezembro.