Lando Norris celebra pole position no GP de Abu Dhabi: "Um dia perfeito"

O piloto Lando Norris, da McLaren, segue forte para ser o vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2024. Neste sábado, com tempo de 1m22s595, o britânico conquistou a pole position do GP de Abu Dhabi, o último do ano, e celebrou o desempenho.

"Um dia perfeito para nós. Provavelmente um pouco mais difícil do que esperávamos - fomos muito rápidos o fim de semana todo, então estamos satisfeitos com uma dobradinha, mas foi um pouco mais complicado do que gostaríamos. Minha volta no final foi forte, e exatamente como queríamos terminar hoje", começou Lando Norris.

A McLaren busca conquistar seu primeiro título de construtores desde 1998 no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo, posicionando-se como favorita após dominar a classificação. Lando Norris garantiu a pole position, com Oscar Piastri em segundo, completando uma dobradinha da equipe britânica.

Com 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari, única rival ainda na disputa, a McLaren está em posição privilegiada para assegurar o título. A equipe consolidou seu desempenho ao repetir a dobradinha vista nos treinos livres 2 e 3 na classificação, onde Norris garantiu sua oitava pole na temporada. Apesar de estar empatado com Max Verstappen no número de poles, Norris lidera no quesito de melhor média de largada ao longo do campeonato.

"Temos que vencer a Ferrari, esse é o objetivo. Mas queremos fazer isso com estilo e queremos vencer. Eu quero vencer, então sabemos o que temos que fazer", acrescentou o piloto.

"Estamos mantendo a cabeça baixa, estamos focados. Estamos aqui para vencer todas as corridas possíveis, e amanhã teremos uma boa chance, pelo menos com um dos nossos carros. Daremos tudo o que temos, mas sabendo no fundo de nossas mentes o que realmente temos que fazer para atingir nosso grande objetivo", finalizou Norris.

O Grande Prêmio de Abu Dhabi acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), no Yas Marina Circuit

Veja como ficou o grid para o GP de Abu Dhabi